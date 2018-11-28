T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aile hekimi, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklandı

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'da sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan aile hekimi Ç

28 Kasım 2018 21:02

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY\'da sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan aile hekimi Ç.F., tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Antakya ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Ç.F.\'yi, sosyal medya hesabı üzerinden ve kamuya açık alanlarda Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına aldı. Şüpheli, emniyette ifadesinin alınmasının ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hüseyin BOZOKHATAY DHA HATAYCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanEmniyet MüdürlüğüAntakyaCumhurbaşkanınaFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24