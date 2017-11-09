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Aile görüntüsüyle uyuşturucu nakli, polise takıldı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de polis tarafından yapılan operasyonda, şüphe çekmemek için aile görüntüsü altında İzmir'e uyuşturucu madde getiren 1'i kadın 2 kişi, yakalandı

09 Kasım 2017 17:06

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de polis tarafından yapılan operasyonda, şüphe çekmemek için aile görüntüsü altında İzmir\'e uyuşturucu madde getiren 1\'i kadın 2 kişi, yakalandı. Şüphelilerin otomobilinin ses sisteminin içinde ve evlerinde yapılan aramada, toplam 7 kilo 250 gram bonzai ele geçirildi.
İzmir Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 yaşındaki E.C.\'nin temin ettiği uyuşturucu maddeyi İzmir\'e getireceği ve \'torbacı\' diye bilinen sokak satıcılarına dağıtacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. E.C.\'nin 48 plakalı bir otomobil kullandığı, şüphe çekmemek ve aile görüntüsü vermek için yanına 27 yaşındaki Ö.E.\'yi de aldığı ve yola çıktığı saptandı. İzmir\'in girişlerinde önlem alan ekipler, E.C.\'yi beklemeye başladı. Beklenen araç Bornova ilçesinden İzmir\'e giriş yaptı. Durdurulan otomobilde bulunun E.C. ve Ö.E. gözaltına alındı. Araçta narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada, bagaj kısmında bulunan ses sistemi içerisine gizlenmiş halde 6 kilo 250 gram bonzai türü uyuşturucu madde ele geçirildi. E.C.\'nin İzmir\'deki evinde yapılan aramada da 1 kilo daha bonzai bulundu. Toplam 7 kilo 250 gram uyuşturucu maddeye el konulurken, emniyeteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.C. ile Ö.E. tutuklandı.

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