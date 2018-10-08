Aile, çocuklarına tecavüz eden amca hakkında şikâyette bulunmadı!

Kars'ta 12 yaşındaki yeğenine dört yıldan beri tecavüz eden, diğer yeğenine ise istismarda bulunan amca hakkında 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ancak aileden hiç kimse amcadan şikayetçi olmadı.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, Kars'ta bir imam hatip ortaokulunun öğrencileri 2 Ocak'ta koridorda üzerine notlar yazılmış defter yaprağı buldu. "Niye bana herkes kötü davranıyor" diye başlayan notu kaleme alan kişi 'kirlendiğini', tecavüze uğradığını, büyüyünce evlenemeyeceğini belirterek, "İnşallah hamile kalmam. Kalırsam ailem tarafından öldürülürüm. Ölmek istiyorum" diye yazıyordu.

Öğrencilerin bulup öğretmenlere verdiği notu S.'nin yazdığı anlaşılırken, Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifadesi alınan S., kendisini istismar eden 6 kişiden birinin amcası Vedat olduğunu söyledi. S., "Top almam için para vermişti. Top alıp ahıra giderken peşimden geldi. Bana tecavüz etti" dedi ve diğer 5 kişinin ise aynı okuldaki çocuklar olduğunu belirtti.

Amca Vedat, "4-5 yıl kadar önce askerden döndükten sonra evimizde S. geldi. Uzun süredir askerde olmam nedeniyle cinsel arzularım vardı. Bir an gözüme hoş geldi. Cinsel ilişkiye girmedim. S. evimize gelip gittiği sırada bu eylemleri yaptım. İzin veriyordu" derken, amcanın 15 yaşındaki abla G.'yi de istismar ettiği anlaşıldı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazırlanan iddianamede tecavüz kanıtlandı. S. ile anne ve babası ise şikayetçi olmadı. Amca hakkında çocuğun cinsel istismarı suçundan en az 16 yıl, S. ve G.'ye yönelik cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 7.5'şer yıl olmak üzere 30 yıl hapis cezası talep edildi. İlk duruşma Kars 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 7 Kasım'da görülecek.