Norveç'te 'kara kafa' faşizmi!

“Ambulans gitti ama bekledi”

Polis: “Ölüm var diye geldik”

İnsana verilen değer ve hayat kalitesi bakımından dünyada en yaşanılacak ülkeler listesinde hep üst sıralarda yer alan Norveç’te, polisin Türk ailesine insanlık dışı davranışının yankıları sürüyor. Başkent Oslo’da Pazar günü gerçekleşen olayda, Döndü Tulum (63), kalp krizi geçirince ambulans çocukları ambulans çağırdı. Ama ambulanstaki sağlık görevlileri kendilerini defalarca arayan ailenin evine tehlikeli diye gitmedi ve polise haber verdi. Tam 40 dakika yardım bekleyen Döndü Tulum’un kalbi daha fazla dayanamadı ve 63 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Samsunlu Döndü Tulum’un hayatını kaybetmesi ve ona yardım isteyen akrabaları Fedai Uçarlı, Canan Uçarlı ve Kutluay Tulum’un insanlık dışı bir müdahaleyle gözaltına alınmasını saniye saniye görüntüleyenler, ailenin Norveçli komşuları çıktı.Olayı an be an izleyen ve cep telefonuyla görüntüleyen Stainar Thulin ve kız arkadaşı Elin Nyhus, her şeyi Dagbladet Gazetesi’ne anlattı. “Pencereden bakarken, elinde bir telefonla dışarı koşan bir adam gördüm. Ambulansa 40 dakikadır beklediklerini, hemen gelmeleri gerektiğini bağırıyordu. Yanına gelen bir polis arabasından da yardım istedi. Polisler kendisini duymayınca, araca vurdu. Polisler indi ve adamı yere yatırdılar. Yerde debelenirken bana dönerek, olayı kaydetmemi istedi. Ben de cep telefonuyla kaydetmeye başladım. Karısı dışarı çıkınca, onu da kelepçelediler. Polis, ailenin tehditkar davranmadığını anlamalıydı. Aile çaresizce yardım istiyordu” dedi. Aile ile polis arasında itiş kakış görmediğini söyleyen Thulin, “Bu insanlara böyle davranılmasını görmek, benim için çok acı vericiydi” diye konuştu.Sağlık yetkilisi Oddleif Sveinungsen, “Ambulans eve gittiğinde, kadın çoktan ölmüştü. Aile, üzüntüden polisi tehdit etti” dedi. Dagbladet Gazetesi diğer görgü tanıklarına dayanarak ambulansın olay yerine önce ulaştığını ancak sokakta beklediğini, eve önce polisin gittiğini yazdı.Oslo’daki Türk Dışişleri yetkilileri, ailenin ambulansa 11.31’de telefonla haber verdiğini ve yardım istediğini kaydederken, “Ambulans görevlileri, önce verdikleri bilgide eve 11.51’de ulaştıklarını bildirdi, eleştirilerin artması üzerine olay yerine 11.42’de ulaştıklarını söylemeye başladılar. Güvenlik görevlileri de olay yerine ölüm nedeniyle gittiklerini açıklıyor” diye konuştu.