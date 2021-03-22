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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Kadına yönelik şiddetle mücadelemiz bir metine indirgenemez

22 Mart 2021 00:46

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili yaptığı açıklamada "Kadına yönelik şiddetle mücadeledeki net duruşumuz diğer konsey ülkelerinde de tartışılan bir metine indirgenemez" dedi.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili açıklama yaptı. Bakan Selçuk yaptığı açıklamada şu değerlendirmeyi yaptı:

"Dünyada 200'e yakın ülke var. 47 Avrupa Konseyi üyesinden 19'u çekinceyle onay vermiş 11'i imzalayıp onaylamamış 2'si işlem yapmamış. Dolayısıyla kadına yönelik şiddetle mücadeledeki net duruşumuz çeşitli sebeplerle diğer konsey ülkelerinde de tartışılan bir metine indirgenemez." 

 

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