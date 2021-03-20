Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: Kadın haklarının teminatı, Anayasamız başta olmak üzere, iç mevzuatımızdaki mevcut düzenlemelerdir

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının ardından hükümetten kararı destekleyen çok sayıda mesaj paylaşıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kadın haklarının teminatı, Anayasamız başta olmak üzere, iç mevzuatımızdaki mevcut düzenlemelerdir" derken, İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, "Kadınlar, hayatın nesnesi değil öznesidir. Her zaman güçlü kadın güçlü Türkiye diyeceğiz" ifadesini kullandı.

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Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kadın haklarının teminatı, Anayasamız başta olmak üzere, iç mevzuatımızdaki mevcut düzenlemelerdir. Hukuk sistemimiz ihtiyaca göre yeni düzenlemeleri hayata geçirebilecek kadar dinamik ve güçlüdür."

Altun: Kadınlar, hayatın nesnesi değil öznesidir

Fahrettin Altun da kadınların hayata daha fazla katılmaları için mücadele edildiğini söylerken, "Kadınlar, hayatın nesnesi değil öznesidir. Her zaman güçlü kadın güçlü Türkiye diyeceğiz" dedi.

Altun mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Dünden bugüne Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kadınların toplumsal, ekonomik, siyasi ve kültürel hayata daha fazla katılmaları için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz. Kadınlar, hayatın nesnesi değil öznesidir. Her zaman güçlü kadın güçlü Türkiye diyeceğiz."