Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı’ndan asgari ücret mesajı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bu yıl asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini diliyorum.” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.

Bakan Selçuk, "SGK'nın 2002'de %71 olan gelirlerin giderleri karşılama oranının yıl sonunda %84 olmasını bekliyoruz." dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Sosyal Koruma Kalkanı ile sağladığımız yardım ve desteklerin toplam tutarı 41 milyar lirayı geçti." diye konuştu.