Aile bütçesinin yüzde 43'ü ulaşım ve kiraya ayrılıyor, sağlık ve eğitim payı ise yüzde 4!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015 yılına ait Hanehalkı Tüketim Harcaması verilerine göre, Türkiye'de aile bütçesinin yüzde 17'si ulaşıma, yüzde 26'sı kiraya ayrılırken, sağlığa yüzde 2.1, eğitime ise yüzde 2.4 ayrılıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015 yılına ait Hanehalkı Tüketim Harcaması verilerini açıkladı.



Hanehalkı toplam tüketim harcaması tutarını aylık 3 bin 43 TL olarak hesaplayan TÜİK, “kültür eğlence” alanına sadece 87 TL ayrıldığını saptadı. (Konser bilet fiyatları 50 TL ile 250 TL arasında değişiyor.

En yüksek harcama konut ve kiraya

TÜİK’in verilerine göre aileler en fazla konut ve kira için harcama yapıyor. 2015 yılında yüzde 1,2 artan bu pay aile bütçesinin yüzde 26’sına denk geliyor.





İkinci sırada ise yüzde 20,2’lik payla gıda-alkosüz içecek harcamaları yer alıyor. Aileler bütçelerinin yüzde 17’sini ulaşım, yüzde 5,2’sini giyim için harcıyor.



Alkollü içecek, sigara-tütün harcaması yüzde 4,2, haberleşmeye düşen pay yüzde 3,7. “Kültür-eğlence” harcamasının bütçeden aldığı yüzde 2,9’luk payla bu gibi kalemlerden daha düşük olması dikkat çekiyor.

Eh düşük harcama kalemleri ise yüzde 2,2 ile eğitim ve yüzde 2 ile sağlık.