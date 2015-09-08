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Dünya
Deutsche Welle

Aile buluşmaları için anlaşma sağlandı

Yıllar sonra yeniden buluşacaklar. Kore'nin bölünmesi nedeniyle tel örgülerin ayırdığı 100 kadar ailenin bir araya gelmesi için anlaşma sağlandı.

08 Eylül 2015 13:04


Kuzey ve Güney Kore yetkilileri, uzun süren müzakerelerin ardından Kore Savaşı (1950-53) nedeniyle dağılan ailelerin buluşması için anlaşmaya vardı.

Savaş sonrası Kore'nin bölünmesi yüzünden tel örgülerin ayırdığı 100 kadar aile, 20 ve 26 Ekim tarihlerinde bir araya getirilecek. Buluşmanın Kuzey Kore'deki bir tatil belgesinde gerçekleşeceği ifade edildi.

Koreli aileler son olarak Şubat 2014'te bir araya gelmişti. Aile buluşmaları insani bir jest olarak 2000 yılında başlatılmış ve her yıl tekrarlanması öngörülmüştü. Ancak Kuzey Kore'nin birçok buluşmayı son anda iptal etmesi nedeniyle geçen beş yıl içinde az sayıda aile görüşebildi.

Kore Savaşı sonrasında 66 binden fazla aile iki ülkeye dağılmıştı. Çok sayıda kişi ailesini göremeden hayatını kaybetti. Görüşmek için bekleme listesinde bulunanların büyük bir çoğunluğu da bugün 80 ila 90 yaşlarında.

Resmi olarak savaş durumunda olan iki ülke, ilişkilerinin düzelmesi için zaman zaman aksayan görüşmelere devam ediyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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YıllarGüney KoreKore SavaşıKoreEkimKuzey KoreSavaşıDeutsche Welle Türkçe dpa/DW/HS/NH

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