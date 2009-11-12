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Dünya

Aile boyu tecavüz

ABD'nin orta kesimlerindeki Missouri'de bir baba ile 4 oğlu, "6 çocuk ve torununa sürekli tecavüzle" suçlanıyor.

12 Kasım 2009 02:00

ABD'nin orta kesimlerindeki Missouri'de bir baba ile 4 oğlu, "6 çocuk ve torununa sürekli tecavüzle" suçlanıyor.


Soldan sağa: Jared Leroy Mohler, 48, David A. Mohler, 52, Burrell Edward Mohler Sr., 77, Burrell Edward Mohler Jr., 53, Roland Neil Mohler, 47.

Polisten yapılan açıklamada, polis memurlarının aileye ait çiftlikte toprağa gömülü ceset bulma ihtimaline karşı kazılar yaptığı belirtilirken, yetkililer, bulunabilecek cesetlerin çocuklara mı, yoksa yetişkinlere mi ait olduğu konusunda açıklama yapmadı.

Yetkililerin, çocukların uğradığı cinsel şiddeti tarif eden yazılı notlarıyla dolu cam kavanozların yerini belirlemeye çalıştıkları da belirtiliyor. Missouri polis teşkilatı sözcüsü, Bill Lowe, "Kurbanlar, daha küçükken başlarına gelenleri yazıyor ve cam kavanozlara koyup bunları unutmak ümidiyle toprağa gömüyorlardı" dedi.

Çocukların başlarına gelenlerin, 26 yaşındaki genç bir kadının babasının, amcalarının ve dedesinin kendisine uyguladığı cinsel şiddet hatıralarını anlattığı ağustos ayında ortaya çıktığı belirtiliyor.
Genç kadının 4 kız kardeşi ile erkek kardeşinin, bu zamandan beri polisle işbirliği yaptığı da ifade ediliyor.

Genç kadının, "kabusun 5 yaşındayken başladığını ve hamile kaldığında sona erdiğini, 11 yaşında da kürtaj yaptırdığını" anlattığı belirtiliyor.

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