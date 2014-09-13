Aile Bakanlığı’nın 'yalnızlığa karşı’ hazırladığı afişler tepki çekti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na ait Twitter adresinden paylaşılan ve ‘yalnız yaşamanın dezavantajları’nı, afiş görsellerle anlatmaya çalışan mesajlar tartışma yarattı. Yalnız yaşayan insanların daha çok tüketim yaptığını vurgulamak için hazırlanan ve 3 yetişkin insanı, kendi kesik başlarını ellerindeki poşetlerde taşırken gösteren afiş, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Suriye ve Irak’taki terör gruplarının pek çok kişiyi başını keserek öldürdüğünü hatırlatan Twitter kullanıcıları bakanlığın afişlerine büyük tepki gösterirken, bir süre sonra bu görsellerin bulunduğu mesajlar, Aile Bakanlığı’nın Twitter hesabından kaldırıldı.



Radikal'de yer alan habere göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın ‘evliliği özendirme’ amacıyla, “evlenen üniversite öğrencilerinin kredi borçlarını silmek” gibi uygulamaları da kamuoyunda tartışma yaratmıştı.