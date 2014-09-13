T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aile Bakanlığı’nın 'yalnızlığa karşı’ hazırladığı afişler tepki çekti

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 'yalnızlığa karşı' başlattığı mücadele kapsamında Twitter’dan paylaştığı afişleri gelen tepkiler sonrasında sildi

13 Eylül 2014 16:52

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na ait Twitter adresinden paylaşılan ve ‘yalnız yaşamanın dezavantajları’nı, afiş görsellerle anlatmaya çalışan mesajlar tartışma yarattı. Yalnız yaşayan insanların daha çok tüketim yaptığını vurgulamak için hazırlanan ve 3 yetişkin insanı, kendi kesik başlarını ellerindeki poşetlerde taşırken gösteren afiş, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Suriye ve Irak’taki terör gruplarının pek çok kişiyi başını keserek öldürdüğünü hatırlatan Twitter kullanıcıları bakanlığın afişlerine büyük tepki gösterirken, bir süre sonra bu görsellerin bulunduğu mesajlar, Aile Bakanlığı’nın Twitter hesabından kaldırıldı. 

Radikal'de yer alan habere göre, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın ‘evliliği özendirme’ amacıyla, “evlenen üniversite öğrencilerinin kredi borçlarını silmek” gibi uygulamaları da kamuoyunda tartışma yaratmıştı.

ETİKETLER

aile bakanlığıyalnızlıkafiştweetsildikesik baş

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24