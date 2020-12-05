T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aile Bakanlığı yazı gönderdi: Çocuk bedeni üzerinde iç çamaşırı reklamları durduruldu

05 Aralık 2020 13:25

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın tespit ettiği, çocuk iç çamaşırlarını çocuk bedeni üzerinde sergileyen online alışveriş sitelerinin reklamları durduruldu.

ETİKETLER

AileÇalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıçocukçocuk istismarıçocuk iç çamaşırı reklamı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24