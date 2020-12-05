Aile Bakanlığı yazı gönderdi: Çocuk bedeni üzerinde iç çamaşırı reklamları durduruldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın tespit ettiği, çocuk iç çamaşırlarını çocuk bedeni üzerinde sergileyen online alışveriş sitelerinin reklamları durduruldu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; bazı online alışveriş sitelerinde çocuk iç çamaşırlarının çocuk bedeni üzerinde sergilenerek satışa sunulduğu tespit edildi.