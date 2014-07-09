Aile Bakanlığı o çocuklar için tedbir kararı aldı

Diyarbakır'da yaşları 3, 5 ve 7 olan üç çocuğa polisin tecavüz ettiği iddiaları üzerine bir açıklama yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan farklı bir açıklama geldi. Bakanlık, çocuklar hakkında tedbir kararı alındığını, yargı sürecini ise takip ettiklerini açıkladı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca, “Üç çocuğa tecavüz” haberlerine ilişkin yapılan açıklamada, çocuklar hakkında tedbir kararı alındığı belirtilerek, adli olaya ilişkin verilen karara yapılan itirazın takip edildiği bildirildi.



Bakanlığın ilgili adli merci nezdinde yazılı beyanda bulunarak dosyanın yeniden incelenmesi talebinde bulunacağı, ayrıca dava açılması halinde bakanlığın davaya müdahil olacağı belirtildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan, “Üç çocuğa tecavüz” haberlerine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, bakanlığın 2013 Haziran ayında adli olayın ortaya çıkmasıyla, konunun takipçisi olduğu ve olmaya devam ettiği vurgulandı.

Bu kapsamda bakanlığın, çocuklar hakkında ilgili mahkemeden sağlık, eğitim ve danışmanlık tedbir kararı aldırdığı belirtilerek, “Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde yakın aile üyeleri tarafından bakılmakta olan çocuklara tedbir kararlarının gereği titizlikle yerine getirilmekte olup aile ve çocuklar takip edilerek desteklenmektedir” ifadelerine yer verildi.

Bakanlık olarak çocukların yanında ve taraf olduklarına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bu ve benzeri olaylarda çocuklarımızın üstün yararı gözetilerek hareket edilmiştir ve edilmektedir. Diğer yandan adli olaya ilişkin verilen karara yapılan itiraz takip edilmektedir. Bu safhada bakanlığımız, ilgili adli merci nezdinde yazılı beyanda bulunarak dosyanın yeniden incelenmesi talebinde bulunacaktır. Ayrıca dava açılması halinde bakanlığımız davaya müdahil olacaktır.”

Diyarbakır Valiliğİ: İddia sahibi hakaret, tehdit ve iftira suçundan ceza almış

Diyarbakır’da bir emniyet amirinin küçük yaştaki 3 çocuğa tecavüz ettiği ve hakkında takipsizlik kararı alındığı iddiaları ile ilgili Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, sosyal medyada konuyla ilgili paylaşılan yazı ve haberler tamamen gerçek dışı olduğu belirtilerek, iddia sahibinin polise hakaret, tehdit ve iftira suçundan toplam 17.5 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, bazı internet haber sitelerinde ’3 polisten, 3 kardeşe istismar’ ve ’Diyarbakır’da 3 kardeş aylarca polis istismarına maruz kaldı" diye haberlere yer verildiği ve kurumsal twitter hesaplarına konuyla ilgili mesajların geldiği belirtilerek, "Bahse konu iddialar ile ilgili kamuoyunun doğru şekilde bilgilendirilmesi için bu açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur" denildi.



Valilik, daha önce de gündeme gelen polislerin çocuklara tecavüz ettiği iddiaları üzerine, 24 Nisan 2014 tarihinde kapsamlı bir açıklama yapıldığını hatırlatarak, açıklamasında şöyle dedi:

"İddialar üzerine adı geçen personel hakkında yürütülen idari ve adli işlemlerde kovuşturmaya yer olmadığını karar verilmiş ve konuyla ilgili mahkeme kararı mevcuttur. Son günlerde bu şekilde kamuoyu yaratmak için konuyla ilgili iddiada bulunan M.E.’nin hakkında adli işlem başlatılmış ve polise hakaret suçundan 2 ay 15 gün, tehdit suçundan 5 ay, iftira suçundan da 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Sosyal medyada konuyla ilgili paylaşılan yazı ve haberler tamamen gerçek dışıdır. Bu konu bahane edilerek Emniyet Müdürlüğümüzün kurumsal kimliği ve mensupları hakkında maksatlı olarak yapıldığı değerlendirilen haber ve yorumlar gerçeği yansıtmamaktadır. Olumsuz algı oluşturmaya yönelik iddia ve yorumların hiçbir hukuki, insani ve vicdani bir dayanağı bulunmamaktadır. Bu tip konu olması durumunda hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceği, basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."