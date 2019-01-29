"Aile Bakanlığı’nda taciz" iddiası

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ankara İl Müdürü Bestami E.’nin çocuk evinde bakım elemanı olarak çalışan bir kadını taciz ettiği iddia edildi. Kadının şikâyetçi olmasının ardından Bestami E. Hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Birgün'den Hüseyin Şimşek'in haberine göre, bakanlıktaki taciz iddiaları CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır tarafından Meclis gündemine taşındı. Önergede, Bestami E’nin bakım elemanı olarak çalışan bir kadını taciz ettiği ve buluşmak istediği yönünde mesajlar attığı iddia edildi. Kadın çalışanın bu mesajların ardından şikâyetçi olduğu ve konuyla ilgili Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nca soruşturma açıldığı bildirildi.

Erkoç’un, bakanlığın çocuk evlerinde çalışan yedi kadına daha sözlü ve fiziksel tacizde bulunduğu ve bu çalışanların da şikâyetçi olduğu öne sürüldü.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, taciz iddialarına ilişkin önergesinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümret Selçuk’a şu soruları yöneltti:

“Geçtiğimiz dönemlerde Bakan olarak görev yapan Sema Ramazanoğlu’nun, Ensar Vakfı’ndaki taciz olaylarına ilişkin ‘bir kereden bir şey olmaz’ ifadesi, bu çirkin olayın gerçekleşmesi için cesaret verici bir unsur olmuş mudur?

Bu gibi son derece çirkin olayların yaşanmamasına ilişkin Bakanlığınızca ne gibi tedbirler almaktadır?”