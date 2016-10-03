Aile Bakanlığı çalışanlarına FETÖ formu: Kardeşlerinizin adresini yazın!

Aile Bakanlığı, 15 Temmuz'un ardından 'FETÖ' soruşturmaları kapsamında tüm çalışanlarına form göndererek, güvenlik sorgusu yaptı. Formda, eski güvenlik soruşturmalarında yer almadığı bildirilen yeni bilgiler de istendi. Aile Bakanlığı tarafından personelinden doldurması istenen 'Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu'nda, eski soruşturma formlarında yer almadığı bildirilen bilgilerden en dikkat çekeni kardeşlerle ilgili bilgiler istenmesi oldu.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, 18 yaşından büyük kardeşler için ad-soyad bilgisinin yanı sıra, ‘uyruğu' ve ‘yaşayan kardeşlerin adresleri' de istendi. Yine anne ve babanın da adı ve soyadının yanı sıra, adres bilgileri de istendi. Yeni formda, personelin en son okuduğu okulun adı ve adresi de istendi. Personele, mahkûmiyeti bulunup bulunmadığı ve hakkında süren bir ceza davası olup olmadığı soruları da yöneltildi.