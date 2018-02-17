Aile Bakanlığı, 12 yaşından büyük öğrencilere sordu: Evli misin, neden çalışmıyorsun?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, öksüz-yetim programından faydalanabilecek çocuklara ulaşmak ve gelir tespiti yapmak için, ilköğretim okulu öğrencilerine, ‘hane beyan formu’ dağıttı. Formda, ’12 yaşından büyük tüm bireylerin evli ya da bekar olduklarına ilişkin’ medeni hâl durumları ile herhangi bir işte çalışıp çalışmadıklarının yazılması istendi.

Formda, herhangi bir işte çalışmayanların, gerekçelerini anlatması talep edildi.

Sözcü’den Deniz Ayhan’ın haberine göre, Eskişehir’de gelir tespiti ve ihtiyacı olanların sosyal yardım ve destek programlarından faydalanmasını sağlamak amacıyla veri tabanı oluşturmak için hazırlanan ve ilkokullarda dağıtılan üç sayfalık formda, 12 yaşının üzerindeki çocukların yanıtlaması istemiyle “Uygun bir iş teklifi almanız durumunda çalışır mısınız? Son bir yıl içinde kaç aydır işsizsiniz?” soruları da yöneltildi.

“Hanede kayıtlı 12 yaşından büyük tüm bireylerin medeni hallerinin yazılması, hanede kayıtlı 12 yaşından büyük tüm bireylerin çalışıp çalışmadığı, çalışıyorsa hangi sektörde, çalışmıyorsa nedeninin yazılması gerekmektedir” denildi.

Eğitim-Sen Eskişehir Şube Başkanı Faik Alkan, formdaki soruların ‘çocuk gelinleri ve çocuk işçileri’ çağrıştırdığını söyledi. Alkan şöyle devam etti: “Ayrıca okulda olması gereken çocuklar için ‘çalışma’ soruları da çocuk işçiliği akla getiriyor. Temel itirazımız ise sosyal devletin ortadan kaldırılması sonucunun yardım ve sadaka toplumuna dönüşmesidir.”

Meclis’e geldi

Formu Meclis gündemine de taşıyan CHP Eskişehir Milletvekili Gaye Usluer “12 yaşındaki çocuğa ‘Evli misin çalışıyor musun?’diye soruluyor. Eğer amaç çocuk işçileri tespit etmekse ya da 12 yaşını doldurmuş ve evlendirilmiş çocukları tespit etmekse, bakanlığın ulaşabileceği birçok veri var. Fakat hükümetin genel tavrı doğruların peşinde olanları yok saymak… Bakanlık bu formdaki sorulanlarla neyi amaçlıyor?” diye sordu.