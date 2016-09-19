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Aile Bakanı'ndan 'şortlu kadına şiddet' açıklaması: Sebebi her ne olursa olsun kabul edilemez

"Bakanlık olarak olayın takipçisi olacağız"

19 Eylül 2016 16:52

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, şort giydiği için Abdullah Çakıroğlu tarafından tekmeli saldırıya uğrayan Ayşegül Terzi'yi telefonda arayarak "Bakanlık olarak olayın takipçisi olacağız" dedi. 

DHA'nın haberine göre, saldırıya uğrayan Ayşegül Terzi’ye geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Kaya, “Kadına şiddet her ne sebeple olursa olsun kabul edilemez. Bakanlık olarak olayın takipçisi olacağız” dedi.

Kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi için bakanlık olarak tavizsiz bir şekilde çalışmalar yaptıklarını söyleyen Kaya, bakanlık olarak Ayşegül T. ve diğer şiddet mağduru kadınlarımızın yanında olduklarını belirtti.

 

Her türlü destek verilecek


Bakan Kaya’nın Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü’ne Ayşegül T. hemşireye her türlü desteğin verilmesi talimatını verdiği öğrenildi.

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Ayşegül Terzişort giyen hemşireAbdullah Çakıroğlu

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