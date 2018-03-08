Aile Bakanı'ndan kadına şiddet açıklaması: E-kelepçe sayısını 30'dan 600'e çıkarıyoruz

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 120.000 şiddet mağduru kadını korumak için takılan kelepçelerin sayısının 30'dan 600'e çıkaracaklarını söyledi. Kaya, "Bir adam 'Ben seni öldüreceğin, keseceğim, doğrayacağım' diyorsa bu adama mutlaka kelepçe takılması lazım" diye konuştu.

Sabah'a konuşan Bakan Kaya, kadına yönelik şiddetin insanlık suçu olduğunu belirtirken "Şiddete maruz kalan kadınlarımız susmasın da korkmasın da…" dedi ve devletin şiddete maruz kalan kadınların yanında olduğu görüşünü dile getirdi.

Kaya'nın ifadeleri özetle şöyle:

"Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri'ni (ÖNİM) tüm illerde yaygınlaştırıyoruz. Kadın konuk evlerini ihtisaslaştırıyoruz.

Bundan sonra failin de tedavisi noktasında bir çalışma yapıyoruz. Şiddet uygulayanın öfkesini tedavi etmek üzere bir pilot uygulama çalıştık. Ankara'da 103 vakaya uygulandı ve olumlu sonuçlar aldık. Önümüzdeki dönemde hizmetimizi artırarak yaygınlaştıracağız. Şiddet uygulamış kişilerle ilgili kelepçe uygulaması vardı. Sayı 30'du, 600'e çıkarıyoruz. Bir adam 'Ben seni öldüreceğin, keseceğim, doğrayacağım' diyorsa bu adama mutlaka kelepçe takılması lazım.

"Güçlü toplum güçlü kadın"

Kadının güçlendirilmesi, aynı zamanda güçlü toplum olmanın da gereği. 'Güçlü aile ve güçlü toplumu' hedefliyorsak, bunun yolu güçlü kadınlardan geçiyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü de sadece bir günlük etkinlik anlayışıyla değerlendirmiyorum. 8 Mart'ı, güçlü kadın olmadan daha güçlü bir aile ve daha güçlü bir toplum olunamayacağının tüm toplum kesimlerimizde farkındalığının artırılması adına bir sembol gün olarak değerlendiriyorum."