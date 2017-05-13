Aile Bakanı’ndan iki engelli çocuğu olan tutuklu savcı Çakmak için açıklama

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ‘FETÖ’ üyeliği iddiasıyla tutuklanan ve iki engelli çocuğu bulunan eski Kocaeli Savcısı Seyfullah Çakmak’ın engelli aylığının kesilmesine ilişkin açıklama yaptı. Kaya, ailelere yardım yapılırken siyasi olarak bakmadıklarını öne sürerken, "1 Aralık 2016 tarihinden itibaren çocuk başına 920’şer lira evde bakım ücreti sağlandığını" söyledi.

OHAL KHK’sı ile ihraç edilen ve ‘FETÖ’ye üye olduğu iddiasıyla tutuklanan eski Kocaeli Savcısı Seyfullah Çakmak’ın ailesi, engelli aylığını verilmediğini ifade etmişti. Bakan Kaya, Çakmak’ın ailesine engelli aylığı verilip verilmemesi konusunda herhangi bir bilgi vermezken, sadece çocuk bakım ücreti verildiğini söyledi.

Bakan Kaya, şunları kaydetti:

"Biz yardım yaparken, siyasi olarak bakmıyoruz. Mesela, FETÖ’den içerde olanların başvuruları var, yardım istiyorlar. FETÖ’den tutuklanan eski savcı Seyfullah Çakmak’ın iki engelli çocuğuna yardım yapılmadığına dair birkaç gündür iddialar dolaşıyor. Halbuki biz bu iki çocuk için 1 Aralık 2016’dan itibaren çocuk başına 920’şer lira evde bakım ücreti ödüyoruz. Ama örgüt aracılığıyla ajitasyon yapılıyor."