Aile Bakanı’ndan eş ataması bekleyen öğretmenlere kötü haber

ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran, öğretmenlerin eş durumu atamaları için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in devreye girmesini istedi. Ancak Bakan Fatma Şahin’in, 14,5 ay sonra gönderdiği kısa yanıtta, MEB’in özür grubu tayin kılavuzu ile il-ilçe emrini kaldırarak öğretmen olan eşlerin bir araya gelmesinin engellenmesini önlemeyle ilgili bir şey söylenmemesi ise dikkat çekti. Bu duruma tepki gösteren Oran, "İsminde ‘aile’ sözcüğü geçen bir bakanlığın başındaki kişi, il-ilçe atamasında dahi bir araya getirilmeyen öğretmenlerin sorununu çözmeyip topu taca atacaksa vah halimize” dedi.

Eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’in, öğretmenlerin eş durumu özür tayinlerini askıya alması üzerine başlayan tartışma, 5 Eylül 2012’de Umut Oran tarafından TBMM gündemine taşındı.

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in bir araya gelemeyen öğretmen eşlerin durumuna müdahale etmesini istedi. Oran, verdiği soru önergesinde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, “İş işten geçmeden her ailede en az 3 çocuk olmalı. Nüfusumuz ne kadar artarsa o kadar güçlü olacağız” diyerek yurttaşlara en az üç çocuk önerisinde bulunduğunu da anımsatarak, Başbakanın bu talimatına uygun bir biçimde eşlerin aynı yerde görev yapmasının sağlanması gerektiğini vurguladı.

14,5 ay sonra gelen ‘yanıt’

Bakan Şahin ise 28 Kasım 2013 tarihiyle önergeyi yanıtlarken, bakanlığın ailenin güçlendirilmesi, desteklenmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek şunları kaydetmekle yetindi:

“Hızla yaşlanan nüfusumuz da nazara alındığında gelecekte yaşanması muhtemel sorunları azaltmaya yönelik strateji ve politikalar üzerinde çalışmalarımız devam etmektedir. Temel amacımız tüm aile bireylerinin aynı çatı altında birlikte yaşamaları ve aile bütünlüğünün korunmasıdır.”

Umut Oran tepki gösterdi

Bakanlığın yanıtına tepki gösteren CHP’li Oran ise “Öncelikle bu 7 satırlık yanıt için niçin 14,5 ay beklendi anlamak mümkün değil. Böyle bir yasama ve denetim mantığı olmaz. Ayrıca isminde ‘aile’ sözcüğü geçen bir bakanlığın başındaki kişi, il-ilçe atamasında dahi bir araya getirilmeyen öğretmenlerin sorununu çözmeyip topu taca atacaksa vah halimize” dedi.

Oran’ın önergesinde yer alan sorular şöyleydi:

- Milli Eğitim Bakanlığı’nın son yayınladığı özür grubu tayin kılavuzunda il-ilçe emrini kaldırarak 1 yıldır ailelerine kavuşmanın özlemini ve sabrını yaşayan öğretmenlerin beklentilerini boşa çıkarması Başbakanın beklentisi/önerisi ile uyumlu mudur?

-Milli Eğitim Bakanı’nın bu uygulaması hükümetinizin, Başbakan’ın aile politikasına ters değil midir, bunu önlemek hangi girişimde bulundunuz?

-Öğretmen olan eşler bir araya gelip aynı yerde görev yapamazsa Başbakanın önerisinin gerçekleşmesi mümkün müdür?

-Öğretmen eşlerden birisinin, büyük olasılıkla annenin ücretsiz izine ayrılarak yıllarca evinde oturması veya eşiyle bir araya gelememesi aile bütünlüğünü bozarak, boşanmaya kadar gidecek sorunlara yol açmaz mı?