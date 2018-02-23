Aile Bakanı'na tepki: İstismarın sorumluluğunu çocuklara yıkarak çıkamayız bu meseleden

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, çocuklara yönelik cinsel istismarın artmasına yönelik olarak açıklamasına Evrensel'den Sevda Karaca Twitter üzerinden tepki gösterdi. Karaca, "Aile Bakanı 6 saat süren komisyon toplantısından sonra mevzuyu 'çocuklara çığlık atmayı' öğretmeye indirgedi yine" diyerek, "İstismarın sorumluluğunu çocuklara yıkarak çıkamayız bu meseleden" ifadesini kullandı.

2014'ye dönemin Aile ve Sosyal politikalar Bakanı Ayşenur İslam, "Annelere çok basit bir şey öğretebilirim. Çocuklara çığlık atmayı öğretmeleri gerekiyor. İstemedikleri bir durumda karşılaştıklarında çocuklarımızın çığlık atması gerekiyor etrafı haberdar edebilmeleri için" demişti.

Aile Bakanı: Eğitimle birlikte farkındalık oluşturma çalışmaları var

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üye ülkelerinin katılımıyla 5. İslam Ülkeleri Çocuktan Sorumlu Bakanlar Konferansı kapsamında Fas’ta açıklama yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, çocuk istismarına karşı cezai yaptırımlarıyla ilgili konuşmuştu.

Kimyasal kastrasyonun çocuk istismarı ile mücadeledeki cezalardan sadece biri olduğuna dikkati çeken Kaya, "Burada eğitimle birlikte farkındalık oluşturma çalışmaları var. Cezaların artırılmasının ötesinde toplumun tüm kesimlerinin katılım ve desteğiyle her türlü ihmal ve istismara karşı sıfır toleransla mücadele çalışmaları var. İnşallah, ben inanıyorum ki, Türk milleti olarak, medeniyet geleneğimizde asla ve asla yeri bulunmayan bu konu ile kuvvetli bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz" demişti.

Evrensel yazarı Karaca Twitter'dan ekmekvegul.com'un "Çocuk susmadı yargı susturdu" başlıklı haberini paylaşarak şu ifadeleri kullandı:



