Aile Bakanı: Yoksul ailelere ücretsiz internet verilecek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, kadınlar ve çocuklar için internet kullanımının yaygınlaştırılması konusunda önemli bir projeleri olduğunu belirterek, "Yoksul ailelere ücretsiz internet önümüzdeki günlerde yasalaşacak bir adımımız. Tespit ettiğimiz belli bir gelirin altındaki ailelere internet erişim paketi sunuyoruz. Bu çerçevede çocuklarımızı internet kafelerden koruyacağız" dedi.

Sema Ramazanoğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Intel ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği`nin (KAGİDER) işbirliğiyle düzenlenen "Genç Fikirler Güçlü Kadınlar" projesinin kapanış toplantısına katıldı. Beşiktaş`ta bir otelde gerçekleşen toplantıda konuşan Bakan Ramazanoğlu, 3 yıl önce başlatılan `Genç Fikirler Güçlü Kadınlar` projesinin hem sivil toplum, hem iş dünyası hem de merkezi hükümetin katkılarıyla oluşturulan güçlü bir çalışma olduğunu belirtti.

Kadının eğitiminin ve iş hayatına katılmasının önemine vurgu yapan bakan Ramazanoğlu, bakanlık olarak en büyük projelerinden bir tanesinin kız çocuklarının eğitim sürecini uzatmak olduğunu söyledi. Kadınların üretime katılmasının birinci ayağını eğitimin oluşturduğuna işaret eden Ramazanoğlu, "Türkiye`de kız çocuklarının okulda kalma süresi yaklaşık 6,7 yıl…Yani kız çocukları birinci 4 yılı okuyorlar ikinci 4 yılı tamamlayamadan okuldan ayrılmak zorunda kalıyorlar. Erkek çocukların okulda kalma süreleri yaklaşık 8 buçuk yıl…Erkek çocukları ikinci 4 yılı da bitiriyorlar üçüncü 4 yıla başlayıp orada terk ediyorlar" diye konuştu.

"Feda edilen, kız çocuklarının eğitimi oluyor"

Ramazanoğlu, kız çocuklarının ikinci 4 yılda okulu terk etmelerine sebep olan etkenleri sıralayarak şöyle devam etti:

"En büyük neden kırsal kesimde ya ekonomik nedenler ya aile içi işgücüne katılım..Eğer aile içinde bir işgücü ihtiyacı olduğunda eğitimi feda edilen ilk çocuk ailenin büyük kız çocukları oluyor. Erkek okusun deniliyor, kız çocuğu ya annesine yardım ediyor ya da ailenin yürüttüğü işler için tarlaya gidiyor, kardeşine bakıyor. Ekonomik sebepler gündeme geldiğinde yine feda edilen kız çocuğunun eğitimi oluyor. Kırsalda yaşayan bir aile ikinci 4 yıl için kız çocuğunu bir ilçe veya ile yollamak zorunda. Orada orta eğitim yurtlarımızı malesef şu anda yeterli miktarda olmadığı için kız çocuğunu bırakacak bir yer yok. Erkek çocuklar için arkadaşlarının yanına ya da bir yakının yanına yollanarak bir şekilde çözüm bulunabiliyor."

Sema Ramazanoğlu, ortaöğretimdeki kız çocukları için yeterli kalacak yer olmadığını görünce, acilen kız yurtları yapılmasını istediklerini ifade etti. "Kız çocuklarını 4+4+4 yani 12 yıl okulda tutmamız lazım" diyen Ramazanoğlu, "Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak araştırmalara devam ediyoruz. Hangi il, ilçeye kaç tane yurt yapmamız gerekiyor, bunu araştırıyoruz. İçinde sanat atölyeleri, spor salonları olacak. Sivil toplum örgütlerinin ve iş dünyasının bu çocuklara ulaşabilecekleri mekanlar olacak. Bu yetişecek genç kızlarımız, genç erkeklerimiz ve bu geleceğe inanmış eli nasırlı ancak yüreği aydınlık babaların, anaların geleceği aydınlık bir Türkiye olacaktır" ifadelerini kullandı.

Hayata geçirilecek yeni reformlara da değinen Bakan Ramazanoğlu, bunlardan en önemlilerinden birinin ücretsiz internet olacağını söyledi. Kadınlar ve çocuklar için internetin kullanımının yaygınlaştırılması konusunda önemli bir projeleri olduğunu aktaran Ramazanoğlu,"Yoksul ailelere ücretsiz internet, önümüzdeki günlerde yasalaşacak bir adımımız.Tespit ettiğimiz belli bir gelirin altındaki ailelere internet erişim paketi sunuyoruz. Bu korumalı aile internet paketi olacak. Bu ailelere devlet, sivil toplum olarak tablet, bilgisayar veriyoruz. Bu çerçevede çocuklarımızı internet kafelerden koruyacağız. `İnternete girmek istiyorum` diye özellikle varoşlarda ve büyükşehirlerde sokağa çıkan çocuklarımızı bekleyen en büyük tehlike sigara, uyuşturucu, alkol. Çocuklarımızı uyuşturucu, sigara, alkol üçgeninden uzak tutmamız lazım. Bunun için de bu tehlikenin potansiyel yerleri olan kontrolsüz internet kafelerden çocuklarımızı güvenli ev ortamında tutacağız" diye konuştu.

Toplantının sonunda projeye katılan gençler, Bakan Sema Ramazanoğlu ile İntel Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Bölge Başkanı Çiğdem Ertem ve KAGİDER Başkanı Sanem Oktar`a çiçek verdi.

Toplantıda Türkiye`nin sorunlarını ele almaya ve uygulanabilir çözümler üretmeye, kadınların farklı alanlarda karşılaştıkları problemlere yenilikçi çözüm önerileri geliştirmeye teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen "Genç Fikirler Güçlü Kadınlar" projesinin raporu açıklandı.

Proje kapsamında Kütahya, Erzurum, Gaziantep, Sakarya, Trabzon ve Adana olmak üzere 6 ilde gerçekleştirilen fikir kamplarına 3 bin 142 başvuru arasından yaşları 18 ile 30 arasında değişen 500 kişi katılarak fikirlerini hayata geçirmeye yönelik beceriler kazandı.

Her bir kampta seçilen en iyi 3 proje, 12 hafta boyunca rehberleri ve mentorlarıyla birlikte fizibilite çalışmaları yürütmeleri ve projelerini hayata geçirmek için iş planlarını son haline getirmeleri için desteklendi. Mentor desteğinin yanı sıra, gruplar projelerine gereken desteği ve fonu bulabilecekleri yarışmalara ve internet sitelerine yönlendirildi ve bu ekiplerin gelişimleri düzenli olarak takip edildi. Intel`in çevrimiçi girişimcilik ve teknoloji eğitimlerinden 2 bin 500 kişi faydalandı.