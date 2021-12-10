Aile Bakanı Yanık: 125 aile ve sosyal hizmetler uzman yardımcısı alınacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bakanlık'ta istihdam edilmek üzere 125 aile ve sosyal hizmetler uzman yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu.

Bakan Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili gençler; Bakanlık merkezimizde istihdam edilmek üzere 125 aile ve sosyal hizmetler uzman yardımcısı alımı gerçekleştirerek teşkilatımızı daha da güçlendireceğiz. İlan 13 Aralık 2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı kariyer kapısında ve bakanlığımız internet sayfasında. http://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ve http://aile.gov.tr adreslerinden yapılacak olan başvurular 16 Aralık itibarıyla alınmaya başlanacaktır. Hayırlı olmasını diliyorum."