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Aile Bakanı: Türk kadını adam gibi ölmesini çok iyi bilir!

Erdoğan'ın "Bir adam gibi ölmek var, bir de madam gibi..." sözleri birçok kesimin tepkisini çekmişti

20 Ekim 2016 00:35

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan, "Türk kadını adam gibi ölmesini çok iyi bilir. 15 Temmuz’da da bunu gösterdik, 8 tane kadın şehidimiz var. Allah'tan hepsine rahmet diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Trabzon Havalimanı’nda yaptığı konuşmada “Ne diyordum size hatırlayın, biz bir gün ölmeyecek miyiz? Öleceğiz. Bir adam gibi ölmek var, bir şey söyleyecektim ama onu söylemeyeceğim, bir de madam gibi ölmek var. Ölelim ama adam gibi ölelim” diye diye konuşmuş, başta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve HDP’li kadınlar olmak üzere birçok kesimden ‘cinsiyetçilik’ yaptığı belirtilerek tepki almıştı.

Sayan, TBMM Genel Kurulu’nda şu ifadeleri kullandı:

”Sayın Cumhurbaşkanımızın kullandığı bu ifade Anadolu'da kullanılan bir deyim ve Sayın Cumhurbaşkanımızın kadına verdiği değer, bizi her zaman siyasette ne kadar değerlendirdiği ve ön konuma geçirmeye çalıştığı hepimiz tarafından, AK Parti'de siyaset yapmış, hatta bütün partilerde siyaset yapmış herkes tarafından görülmüştür. Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde ben İstanbul'da Meclis üyeliği listelerinin nasıl yapıldığına bizzat şahit olmuş biri olarak şunu söylemek isterim ki: Her zaman ilk 3 sırada, 2'nci sırada muhakkak kadınlara listelerde yer verilmesini sağlamaya çalışmış bir siyasi partinin liderliğini uzun yıllar yapmıştır ve kadınların siyasette aktif bir şekilde yer almasını en fazla Sayın Cumhurbaşkanımız kendisi desteklemiştir.Türk kadını adam gibi ölmesini çok iyi bilir. 15 Temmuz’da da bunu gösterdik, 8 tane kadın şehidimiz var. Allah'tan hepsine rahmet diliyorum."

 

HDP'li Baluken: Özrü kabahatinden büyük

 

Halkların Demokratik Partisi Grup Başkanvekili İdris Baluken, Erdoğan’ın sözlerini savunmasından dolayı Sayan'ı kınadığını belirterek, “Anadolu'daki birçok deyim erkek egemen, ataerkil, eril bir zihniyetle türetilmiş olabilir ama ülkeyi yöneten, ülkenin başında bulunan bir makamda bulunan yöneticinin bazı deyimleri kullanırken gerek kadınlar açısından gerek bütün toplum hassasiyetleri açısından duyarlı ve dikkatli olması gerekir. Kabul edilemez bulduğumuzu, özrünün kabahatinden beter olduğunu ifade etmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu’ndan sert tepki

Kılıçdaroğlu, "Kadın kardeşlerimiz duysun diye söylüyorum; Asker Saime, Kılavuz Hatice, Gül Hanım, Kara Fatma, Zekiye Hanım, Ulviye Hanım, Melek Reşit Hanım, Halide Edip Hanım, bunlar ulusal kurtuluş savaşında ölüme giden kadınlardır. Omuz omuza düşmana karşı, ülkenin işgaline karşı mücadele eden kadınlardır. Birileri kadınları aşağılıyorsa ona dersini vermek bütün kadınların görevidir" demişti.

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