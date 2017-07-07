Aile Bakanı: Suriyelileri hedef gösterenlerin zalim rejimden farkı yok!

Sakarya'da 9 aylık hamile Suriyeli kadının tecavüze uğradıktan sonra 10 aylık bebeğiyle birlikte öldürüldüğü olaya tepki gösteren Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, yakalanan iki suçlunun cezalarını en ağır şekilde çekmesi gerektiğini ifade etti. Bakan Sayan Kaya, "Provokasyonlarla Suriyeli kardeşlerimizi hedef gösterenlerin Suriye'deki zalim rejimden hiçbir farkı yoktur" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Sakarya'nın Kaynarca İlçesi’nde Suriye uyruklu 9 aylık hamile kadın, 10 aylık çocuğu ile kaçırıldı. Ormanlık alana götürülen genç kadın tecavüze uğradıktan sonra oğlu ile birlikte başları taşla ezilerek öldürüldü. Soruşturma sonrasında yakalanan B.K. ile C.K. suçlarını itiraf ederken, zanlıların birkaç gün önce tartıştıkları mesai arkadaşlarının fabrikada çalıştığı sırada evinin kapısını gece saatlerinde levye ile açarak karısını ve çocuğunu kaçırdıkları belirlendi.



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, resmi Twitter hesabı üzerinden olaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.





Bakan Sayan Kaya, şu mesajları paylaştı:

''Bu vahşeti gerçekleştirenler insan olamaz.Terörün ve barbarlığın ırkı,milliyeti yok. Yaptıklarının cezasını en ağır şekilde çekmeliler.

Tarih boyunca dara düşen, zorda kalana kapılarını ve yüreğini sonsuz merhametiyle açan bu topraklar Suriyeli kardeşlerimizin de evidir.

Zalim bir rejimin vahşetinden dolayı doğduğu toprakları terk etmek zorunda kalan ve ülkemize sığınan kardeşlerimiz muhacirdir.

Provokasyonlarla, manipülasyonlarla Suriyeli kardeşlerimizi hedef gösterenlerin Suriye'deki zalim rejimden hiçbir farkı yoktur.

Samimiyet ve güvenle Türk halkının gönlüne sığınmış kardeşlerimizin incinmesine, karanlık planlara alet edilmesine izin vermeyeceğiz.

Milletimiz,birliğine ve bütünlüğüne karşı kurulan bütün tuzakları kardeşliğine sahip çıkarak bozmaya devam edecektir."