Aile Bakanı Selçuk: Şiddetle mücadelemizi dün olduğu gibi bugün de yarın da sıfır tolerans ilkesi ile kararlılıkla sürdüreceğiz

İstanbul Sözleşmesi'nin ilk imzacısı olan Türkiye, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle sözleşmeden ayrılma kararı aldı. Söz konusu karar sonrasında Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Şiddetle mücadelemizi dün olduğu gibi bugün de yarın da sıfır tolerans ilkesi ile kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

Bakan Selçuk, “Güçlü kadın güçlü Türkiye” etiketiyle şu mesajı yayımladı:

“Kadına yönelik şiddet her şeyden önce bir insanlık suçudur ve bu suçla mücadele bir insan hakları meselesidir. Aslolan ilkelerdir. Bu doğrultuda şiddetle mücadelemizi dün olduğu gibi bugün de yarın da sıfır tolerans ilkesi ile kararlılıkla sürdüreceğiz.”