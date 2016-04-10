Aile Bakanı Ramazanoğlu'nun açılışını yapacağı okulun kalorifer kazanı patladı!

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 15 Nisan'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu'nun katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek olan Kadir-Nevişet Kameroğlu İlkokulu’ nun kalorifer kazanı patladı. Can kaybı yaşanmazken, açılış tarihine kadar meydana gelen hasarın giderileceği belirtildi. Hayırsever Kadir Kamberoğlu tarafından yaptırılan okulda 18 derslik ve 2 anaokulu bulunuyor.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Özge Cerrah’ın haberine göre, olay saat 23.00 sıralarında Bölücek Mahallesi'ndeki Kadir-Nevişet Kameroğlu İlkokulu'nda meydana geldi. Dersliklerin hemen yanındaki okul müdürü Rasim Durmuş'un yaşadığı lojmanın altında bulunan kalorifer kazanı, büyük bir gürültüyle patladı.

Mahalle Muhtarı İsmail Şişman, patlama sırasında okul müdürü Rasim Durmuş’un lojmanda olduğunu, ancak herhangi bir yaralanmanın olmadığını söyledi. Kazanın neden patladığının araştırılacağını söyleyen Şişman, "Allah’tan ki, can kaybımız yok. Patlamayla elektrikler kesildi. Çok büyük felaket. Gece olması da şans. Okul binası ile birlikte yandaki binalar ve araçlar zarar görmüş. Lojmanın altı kantin ve kazan dairesi olarak kullanılıyordu. Hocamızda herhangi bir sıkıntı yok. O anda namaz kılıyormuş." dedi.

Mahallede tedirginliğe yol açan patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Numan Korkmaz ve Ereğli Belediyesi Başkan Yardımcısı Alptekin Dursun da okula gelerek ekiplerden bilgi aldı.

Bakan Ramazanoğlu'nun katılımıyla açılışı yapılacaktı

Hayırsever Kadir Kamberoğlu tarafından yaptırılan ve geçen Şubat'ta açılan 18 derslikli ve 2 anaokulu sınıfı bulunan okul binasının resmi açılışı 15 Nisan'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu tarafından yapılacaktı. Okulda meydana gelen zararın açılış tarihine kadar giderilmesi bekleniyor.