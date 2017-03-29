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Aile Bakanı kürsüye böyle çağrıldı: Kahraman Osmanlı torunu, Avrupa fatihi...

Fatma Betül Sayan Kaya, Hollanda polisi tarafından sınır dışı edilmişti

29 Mart 2017 21:01

Hollanda'nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağına uçuş yasağı getirmesinin ardından Almanya'dan Rotterdam'a karayoluyla geçen ve burada Hollanda polisi tarafından durdurularak sınır dışı edilen ile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, onuşma yapacağı kürsüye,  “Kendisini bu vatana bu millete, bu inanca adamış bir kahraman Osmanlı torunu, bir Avrupa fatihi saygıdeğer bakanımız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya.” İfadeleriyle çağrıldı.

İstanbul’da bir dizi ziyarette bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 16 Nisan’daki anayasa değişikliği referandumu ile ilgili konuştu. Kaya, “6 Nisan’da neyi oylayacağız biliyor musunuz? Çocuklarımızın geleceğini oylayacağız…Çocuklarımızın geleceği için ülkemizin daha da büyümesi için inşallah 16 Nisan’da ben inanıyorum ki, kadın eli sandıklara değecek ve ‘Evet’ diyecek” dedi.

Daha sonra Avrupa’da iptal edilen toplantılarını hatırlatan bakan,  “Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Avrupa’da bizim ‘Evet’ kampanyalarımızı engellediler. Ama terör örgütleri aynı kampanyalarını devam ettiriyor. Her türlü terör örgütü; PKK’sı, DHKPC’si, FETÖ’sü birlik olmuş Avrupa’da özgür bir şekilde ‘Hayır’ kampanyalarını sürdürüyorlar. Batı niçin ‘Hayır’ kampanyalarına izin verirken, ‘Evet’ kampanyalarını durduruyor. Bunu da sandığa gitmeden önce bir düşünelim lütfen” diye konuştu.

 

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