Aile Bakanı Kaya: Bunu bir müjde olarak ifade etmek istiyorum

Harun UYANIK - İSTANBUL, (DHA) AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, \"İşverenlerin, kadın çalışanların çocukları için kreş ücreti yardımı vermeleri halinde, 300 liraya kadar, belli bir sınıra kadar olan kısmının gelir vergisinden istisnasına yönelik bir hazırlığımız bulunuyor. Bunu da bir müjde olarak ifade etmek istiyorum\" dedi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından İstanbul\'da düzenlenen \"Kadın Girişimciler Uluslararası 2. Konferansı\"nda konuştu.

Kadın istihdamını artırmak, aile ve iş hayatını uyumlu hale getirmek için birçok yasal düzenlemeye imza attıklarını belirten Bakan Kaya, çalışan kadınlara hamilelik, doğum, süt izinlerini kullanmaları için esnek çalışma imkanı getirdiklerini söyledi.

Devlet memurlarının doğum nedeniyle ücretsiz izinde geçen sürelerinin derece ve kademe ilerlemelerinde değerlendirilmesini de sağladıklarına kaydeden Bakan Kaya, \"Kadın istihdamını teşvik etmek amacıyla 12 ila 54 ay süresince sigorta primlerinin işveren hisselerinin işsizlik fonundan karşılanması uygulamasını başlattık. 2020 yılı sonuna kadar geçerli olacak bu destek sayesinde

Haziran 2017 itibarıyla yaklaşık 163 bin kadının istihdamı gerçekleştirildi. Kadın istihdamının desteklenmesi noktasında özel kreş, gündüz bakım evleri yaygınlaştırılması çalışmalarımız adına yeni açılacak kuruluşlara beş dönem boyunca vergiden muafiyet tanıdık. ayrıca İşverenlerin, kadın çalışanların çocukları için kreş ücreti yardımı vermeleri halinde, 300 liraya kadar, belli bir sınıra kadar olan kısmının gelir vergisinden istisnasına yönelik bir hazırlığımız bulunuyor. Bunu da bir müjde olarak ifade etmek istiyorum\" dedi.

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