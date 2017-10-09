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AİLE BAKANI KAYA: "AMERİKAN BÜYÜKELÇİLİĞİ'NİN ALDIĞI KARARIN MUHATABI WASHİNGTON BÜYÜKELÇİLİĞİMİZ"

  Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA / İstanbul (DHA) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasını takip etmek için Silivri'ye geldi

09 Ekim 2017 15:45

 

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA / İstanbul (DHA)
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasını takip etmek için Silivri\'ye geldi. Duruşmanın ilk bölümünü takip eden Bakan Kaya çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu.Şehitlere sahip çıkmak bizim borcumuz diyen Kaya, adeta bir demokrasi nöbeti tutuluyor burada. Bakanlık olarak şehit ailelerimizin, gazilerimiz her zaman yanında olduk. Davaları yakından takip ediyoruz. Bugün 34 şehidimiz için buradayız. Orada dava arkadaşımızı Erol Olçok Bey de şehit düştü. Ve 15 Temmuz\'un en genç şehitlerinden, çocuk şehidimiz Abdullah Tayyip Olçok da şehit düştü. FETÖ terör örgütünün mensupları da hukuk önünde hak ettikleri cezayı alıyorlar. Almaya da devam edecekler\"dedi. 

MUHATABI WASHİNGTON BÜYÜKELCİLİĞİMİZ.
Bakan Kaya\'ya ABD\'nin Türk vatandaşlarına dönük vize kararı soruldu. Kaya bu soruya, \" Amerikan Büyükelçiliğinin aldığı kararın muhatabı Washington Büyükelciliğimiz. Onlar da zaten gerekli kararı almışlardır.Biz de olayı takip ediyoruz\"yanıtını verdi. 

Görüntü Dökümü:
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- Bakan Kaya\'nın açıklamaları
 

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