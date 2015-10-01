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Aile Bakanı istedi müsteşar görevden alındı

Bakanlık Müsteşarı Nesrin Çelik ‘başka bir göreve atanmak üzere’ görevden alındı

01 Ekim 2015 11:06

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Nesrin Çelik görevinden alındı. Çelik’in, Geçici Seçim Hükümeti’nde kabineye giren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşen Gürcan ile yaşadığı sorun sonrasında bu kararın verilidiği öne sürüldü.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun imzaladığı ve Resmi Gazete’de dün yayımlanan  kararname ile Bakanlık Müsteşarı Nesrin Çelik ‘başka bir göreve atanmak üzere’ görevden alındı. Çelik’in yeni görev yeri ise belli olmadı.

 

Bakan olabilirdi

 

Hürriyet'te yer alan habere göre, Nesrin Çelik’in Başbakan Ahmet Davutoğlu’na yakın bir isim olduğu belirtiliyor. Davutoğlu’nun, Müsteşar Nesrin Çelik’i Geçici Seçim Hükümeti’nde yer alacak bakanlar listesine koyduğu ancak son dakikada kabine dışı kaldığı iddia ediliyor. Sosyal medyaya eski TÜRGEV Yönetim Kurulu üyesi Ayşen Gürcan’ın, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın isteği üzerine atandığı iddiası yansımıştı. Ayşen Gürcan’ın bakan olmasından sonra Çelik’le bir türlü yıldızının barışmadığı, sık sık fikir ayrılıkları yaşadığı bakanlık kulislerinde dile getiriliyordu. Nesrin Çelik’ten boşalan Bakanlık Müsteşarlığı’na önümüzdeki günlerde atama yapılacağı kaydedildi.  

 

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