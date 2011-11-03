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Aile Bakanı Fatma Şahin asker marşlarına el atıyor

Bakan Fatma Şahin, 'Kadını aşağıladığı' gerekçesiyle tepki gösterdiği asker marşlarını Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’le görü

03 Kasım 2011 02:00

T24 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, temel askerlik eğitiminde söylenen bazı marşlara tepki gösterdi. Bakan Şahin, marşların kadınları aşağıladığını ifade etti.



Fatma Şahin, toplumsal cinsiyete bakış açısı gibi sorunlarda hızlı çözüm mekanizmalarına ulaşmak için zihinsel devrim gerektiğine işaret etti.

Bütün mekanizmaları güçlendirmek için Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’le bugün biraraya geleceklerini dile getiren Şahin, askerin kışlada “yurttaşlık sevgisi” adı altında verdiği eğitimin, bakanlık öncelikleri gözetilerek yeniden yapılandırılmasını talep edeceğini söyledi.

"Şiddetle mücadele topyekün bir seferberlik. Dolayısıyla her kurumun, her kuruluşun yapması gereken görevler var" diyen Şahin, Genelkurmay Başkanı'nın bu konudaki hassasiyetlerini bildiklerini ifade etti. Bakan Şahin, "Karşılıklı işbirliği içinde çok daha güçlü, hızlı ve kaliteli bir eğitim seferberliğini başlatacağız" diye konuştu.


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