Aile Bakanı çocuk istismarını önleme çabalarını anlattı: İngiltere'dekine benzer bir uygulama üzerinde çalışıyoruz

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, çocuğa yönelik olarak istismar suçlarında verilen cezaları ve önleme çabalarını anlattı. Kaya, "İngiltere'de 12 yaş altına, bazı ülkelerde 9 yaş altına ağır cezaların verildiğini görüyoruz. Türkiye'de biz de benzer bir uygulama için çalışıyoruz" dedi.

Kaya, CNN Türk canlı yayınında, Adana'daki cinsel istismar olayının ardından yapılan çalışmalarla ilgili soruları yanıtladı.

Çocuk istismarının önlenmesine ilişkin olarak yapılan çalışmalara ilişkin soru üzerine Bakan Kaya, Adana'da çok küçük yaştaki bir çocuğa yapılan istismarın herkesi derinden yaraladığını belirterek, "Bu, bir istismar değil, bir vahşet. İnsanın aklının bile almadığı boyutta bir vahşet" ifadesini kullandı. "Böyle bir kişi, insan olamaz" diyen Kaya, 4.5 yaşındaki bir çocuğa tecavüz eden bu şahsın insanlıktan çıkmış olduğunu vurguladı.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'ın başkanlığında altı bakanın katılımıyla oluşturulan komisyonun ilk toplantısının yapıldığını, çalışmaların yoğun şekilde sürdüğüne değinen Kaya, çalışmaların ne zaman biteceğine ilişkin bir soru üzerine, "Yakın zamanda bitecek. Bu ayın sonunda (Şubat) bitirmeyi hedefliyoruz. Bürokrat arkadaşlarımız çok detaylı bir çalışma yapıyor" bilgisini paylaştı.

"Tabii ki böyle bir olayda, böyle bir masum yavrunun bu tür bir vahşete maruz kalmasında 100 kişiye sorun, inanın 100'ü de 'idam edilmeli bu şahıs' diyecektir" diyen Kaya, şöyle devam etti: "İnsanın vicdanını azıcık rahatlatacak tek bir şey varsa da o idam edilmesi' şeklinde kamuoyunun genel olarak, tüm toplum kesimlerinden insanların 'İdam cezası böyle bir olay için gelmeli' diyeceğini duymuşsunuzdur. Ama şu anda idam, konuştuğumuz konulardan bir tanesi. Darbe sürecinde de bu gündeme geldi, vatandaşın çok fazla bu konuda talebi oldu. Ama farklı bir süreçten geçiyoruz. Bizim şu anda komisyon olarak değerlendirdiğimiz cezalar da ağır cezalar, müebbet hapis cezası gibi çok ağır cezalar. Hak ettiği cezayı almalı böyle insanlıktan çıkmış kişiler."

Dünyada da benzer suçların cezalarının ne olduğuna ilişkin bir soruya Kaya, İngiltere'de ömür boyu hapis cezasının bulunduğu, birçok dünya örneğinde de müebbet hapis, ağırlaştırılmış müebbet hapis gibi cezaların uygulandığını yanıtını verdi. Kaya, "İngiltere'de 12 yaş altına, bazı ülkelerde 9 yaş altına bu kadar ağır cezaların verildiğini görüyoruz. Türkiye'de biz de benzer bir uygulama için çalışıyoruz şu an" diye konuştu.

Öte yandan Kaya, taciz davalarında faile yapılan 'iyi hal indirimi'yle ilgili bir soruyu yanıtlarken, cinsel istismar davalarında faile yapılan iyi hal indirimlerinin kamuoyu vicdanını rahatsız ettiğini söyledi.

Kaya, şu değerlendirmelerde bulundu: "İstismara uğramış bir çocuk var, bir de fail var. Faile iyi hal indiriminden dolayı cezasında indirim alması kamuoyu vicdanını yaralayan bir durum. Ceza teknikleri, Türk Ceza Kanunu açısından bunu hakimler anlatıyorlar ama kamuoyu vicdanı elbette 'iyi hal' deyince rahatsız oluyor. Biz de bu konuda gereken düzenlemeyi yapmak üzere çalışıyoruz."

"Yetki karar alma merci bütünüyle siz olsaydınız iyi hal indirimini kaldırır mıydınız?" sorusuna da Bakan Kaya, "Elbette kaldırırdım. Bir kadın olarak, bir anne olarak cinsel istismara bir karşı iyi hal gerçekten kabul edilebilir bir şey değil. Paydaşlarımızla kaldırılması için de çalışıyoruz zaten" yanıtını verdi.