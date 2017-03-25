Aile Bakanı 3 yıldır açık olan huzurevinin 'açılışını' yaptı

İzmir’in Torbalı ilçesinde üç yıldır aşkın süredir faaliyette bulunan huzurevi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, geçtiğimiz günlerde yeniden açıldı.

Tobalı’da CHP’li Belediye Başkanı İsmail Uygur tarafından yapımı büyük ölçüde tamamlanan, 2016 yılı başlarında ise AKP’li Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez döneminde faaliyete başlayan Torbalı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, geçen çarşamba günü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya tarafından yeniden açıldı.

Açılışta konuşan Bakan Sayan Kaya, Hollanda’da yaşanan krizi hatırlatarak, “Hayır kampanyalarına izin veren Batı, PKK flamalarıyla mitinge izin veren Batı, evet kampanyalarını bir bir durduruyor. Tüm terör örgütleri, hayır kampanyalarını yanında. Biliyorlar ki 16 Nisan’da evet çıkarsa sonları gelecek. Referandumda evet çıkmasından büyük endişe içindeler. Kadın haklarında konusunda parmak sallayan Batı, bir kadın bakana insanlık dışı muamelede bulunmuştur. Kadın haklarından, demokrasiden bahsediyorlar. Biz kadın hakların en büyük savunucusu, demokrasinin de en büyük teminatıyız” dedi.



İlçenin eski belediye başkanı olan CHP Torbalı İlçe Başkanı İsmail Uygur ise açılışa sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla tepki gösterdi. Uygur, “Hırsızlığın sınırı yok. Şimdi de hizmet hırsızlığı başladı. Benim yaptığım ve 2013’te tamamladığım ve 3 yıldır faaliyette bulunan huzurevinin, bugün Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Hanım açılışını yapmış (Neyini açtıysa) Kendisine çok teşekkür ederim. En azından bir eserimizi bir ‘bakan’ açmış oldu….(!)” diye yazdı.

