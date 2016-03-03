Aile Bakanı: 1 aya kadar bin 500 psikolog alacağız

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu, "Bir aya kadar bin 500 psikolog alacağız. Toplum hizmetleri uzmanları, çocuk gelişimi ve sosyolog alıyoruz. Personel alımımız üç dört yıla kadar devam edecek. Hedefimiz, 15 bin sosyal danışmanıyla bütün Türkiye'nin, her ailenin bir sosyal danışmanı olması" dedi.

Hürriyet’in haberine göre Ramazanoğlu, “Bir aya kadar bin 500 psikolog alacağız. Toplum hizmetleri uzmanları, çocuk gelişimi ve sosyolog alıyoruz. Personel alımımız üç dört yıla kadar devam edecek. Hedefimiz, 15 bin sosyal danışmanıyla bütün Türkiye'nin, her ailenin bir sosyal danışmanı olması. Aynı zamanda da çalışanlarımızla direkt ailenin içinden elde ettiğimiz verilerle de Türkiye'nin sağlıklı aile istatistiklerine ulaşmış olacağız. Şu anda aile istatistiklerinin çok sağlıklı olduğunu söyleyemiyoruz" diye konuştu.