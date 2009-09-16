AİHM'e başvurular 6 kat arttı!

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye'nin son 7 yılda başvuru sayısının 6 kat arttığını bildirdi.



2002’de 54 olan ceza sayısı 2008’de 300’lere çıktı



AİHM kaynaklarının konuya ilişkin sundukları Türkiye AİHM grafiğinin 2002-2008 arasındaki tablosu şöyle:



Sene Dava sayısı En az bir alanda insan hakkı ihlali olduğu hükmü

2008 - 264 257

2007 - 331 319

2006 - 334 312

2005 - 290 270

2004 - 171 154

2003 - 123 76

2002 - 105 54





Türkiye AİHM'de ceza birincisi



Gazeteport'un haberine göre, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nce yapılan genel değerlendirmede yer alan veriler Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde ceza birincisi konumunda olduğunu gösteriyor. Türkiye ifade ve yaşam özgürlüğü gibi temel alanlarda en çok ihlal yapan ülke. AİHM’e başvuru gelen ülkeler arasında İtalya da önemli bir yer tutarken Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kaynakları yaptıkları açıklamada İtalya’dan gelen başvuruların mahkemelerin uzun sürmesi konusunda bir ağırlık taşıdığını, insan hakları ihlallerini kapsayan alanlarda ise Türkiye’nin en önde olduğunu söylediler.



Buna göre, 2009 Ocak ayına kadar İtalya 1953, Türkiye 1939, Fransa 740, Rusya ise, 643 AİHM kararının muhatabı oldu.



Aşağıdaki tablo AİHM kaynaklı ve ülkelerin AİHM cezalarındaki payını yüzde olarak veriyor.



En çok ceza adil yargılanma, mal varlığı ve güvenlik ve özgürlük haklarının ihlallerinden



Yine AİHM verilerine göre Türkiye en çok cezayı 531 adet vaka ile adil yargılanma hakkının ihlali, 458 vaka ile mal varlığı hakkının ihlali, 348 vakayla güvenlik ve özgürlük hakkının ihlali, 262 vakayla yargılanma süresinin uzunluğu, 189 vakayla sağlık ve hukuksal yardım hakkının ihlali, 170 vakayla ifade hürriyetinin ihlali, 147 vakayla insani olmayan ve aşağılayıcı muamele, 120 vaka ile yeterli adli araştırma yapılmamasından, 66 vaka ile yaşam hakkının ihlali, 47 vaka ile özel ve aile yaşam hakkının ihlali, 30 vaka ile örgütlenme hakkının ihlali nedenleri ile aldı.



Türkiye ile hemen hemen aynı sayıda AİHM cezası alan İtalya’nın ise ceza alma nedeni ağırlıklı olarak mahkemelerin uzun sürmesi. AİHM’in İtalya hakkında verdiği toplam 1953 kararın 1083’ü mahkemelerin uzun sürmesi ile ilgili. İtalya Türkiye’den farklı olarak fikir özgürlüğünün ve yaşam hakkının ihlali ile örgütlenme hakkına yinelik engellemeler alanında cezaya maruz kalmadı. Türkiye’nin dava sayısı nicelik olarak İtalya ile aynı seviyede olmakla beraber, niteliksel olarak İtalya’dan çok daha ağır bir tablo sunuyor.

