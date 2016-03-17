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AİHM'e başvuru süresini altı aydan dört aya düşürecek protokol onaylandı

Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayınlandı

17 Mart 2016 15:23

Bakanlar Kurulu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru süresini kararıyla 6 aydan 4 aya düşürecek protokolü onayladı. Protokol, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne imza atan 47 ülke tarafından onaylanınca yürürlüğe girecek. 

Bakanlar Kurulu’nun “İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme’ye Değişiklik Getiren 15 No’lu Protokol”e ilişkin aldığı karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasının ardından Resmi Gazete’de ilan edildi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne, 1950 yılındaki Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne göre, yaşama hakkı, işkence işkence yasağı, kölelik ve zorla çalıştırma yasağı, özgürlük ve güvenlik hakkı, adil yargılanma hakkı, cezaların yasallığı, özel hayatın ve aile hayatının korunması, düşünce, vicdan ve din özgürlüğü, ifade özgürlüğü, dernek kurma ve toplantı özgürlüğü, evlenme hakkı, etkili başvuru hakkı ve ayrımcılık yasağı ihlallerinde başvurulabiliyor.

 

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