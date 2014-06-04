AİHM'den, 'Yahova Şahidi'yim diyen 4 kişiye 'askerde eziyet' tazminatı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), "Yehova Şahidi" oldukları gerekçesiyle askerlik yapmayı reddeden 4 kişinin yaptığı başvuruda Türkiye’yi haksız buldu. Türkiye toplam 57 bin 650 Euro (Yaklaşık 165 bin TL) tazminat ödeyecek.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), “Yehova Şahidi” oldukları gerekçesiyle askere gitmeyi reddeden ancak silah altına alınan Çağlar Buldu, Ersin Ölgün, Nevzat Umdu ve Barış Görmez’in yaptığı başvuruyla ilgili incelemeyi tamamladı.

Zülfikar Ali Aydın'ın HaberTürk'teki haberine göre, 4 kişi, sürekli soruşturmaya maruz kaldıklarını ve hapse çarptırıldıklarını iddia etmişti. AİHM, Türkiye’nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin “insanlık dışı muamele yasağı”, “Özgürlük ve güvenlik hakkı, adil yargılanma hakkı, kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesi ile “din ve vicdan özgürlüğü ile etkili yargı yolu ilkeleri”ni ihlal ettiğine karar verdi.

AİHM, askerlik yapmayı reddettikleri için Çağlar Buldu, Ersin Ölgün, Nevzat Umdu ve Barış Görmez’in sık sık soruşturulduğunu ve askeri mahkemede yargılandığını kaydettiği kararında, bu mahkemenin adil olmadığını iddia etti. Türkiye’de zorunlu askerlik hizmeti dışında vicdani ret hakkını tanıyan yasal bir düzenlemenin olmadığına vurgu yapan AİHM, “askerlik hizmetini reddeden kişilere yapılan müdahalenin demokratik bir toplumda gerekli olmadığını” kaydetti.

AİHM, Türkiye’yi mahkeme masrafları da içinde olmak üzere Buldu’ya 17 bin Euro, Görmez’e 20 bin Euro, Ölgün’e 12 bin Euro ve Umdu’ya 8 bin 650 Euro tazminat ödemeye mahkûm etti. Böylece Türkiye gençlere toplam 57 bin 650 Euro (Yaklaşık 165 bin TL) tazminat ödeyecek.