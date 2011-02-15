-AİHM'DEN TÜRKİYE'YE YİNE TAZMİNAT CEZASI STRASBOURG (A.A) - 15.02.2011 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, sınırdışı edilen İranlı bir göçmenin yaptığı şikayet başvurusunda Türkiye'yi haksız buldu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin özgür ve güvenli bir şekilde yaşam hakkıyla ilgili 5. maddesinin 1, 2 ve 4. maddelerinin ihlal ediliğine hükmeden AİHM, Türkiye'nin mahkeme masrafları da içinde olmak üzere 12 bin 500 avro maddi tazminat ödemesini kararlaştırdı. 1966 doğumlu Ali Moghaddas, Türkiye'den deniz yoluyla Yunanistan'a kaçmak isterken sahil güvenlik tarafından 2008 yılında gözaltına alınmıştı. İran'daki muhalif Halkın Mücahitleri Örgütü üyesi olduğunu belirten başvuru sahibi, Türkiye'nin, daha sonra İran'a teslim edilmesi halinde ölüm ve işkence riskiyle karşı karşıya kalacak olmasına rağmen kendisini Irak'a sınırdışı etmesini gerekçe göstererek, AİHM'e başvurmuştu. Başvuru sahibinin, şu anda İsviçre'de yaşadığı bildirildi.