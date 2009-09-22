AİHM'den Türkiye'ye iki davadan ceza geldi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, sınırdışı edilen İranlı muhalifler ile 18 Kıbrıslı Rum'un mülkiyet davası konusunda Türkiye'yi suçlu buldu.



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye'yi transit ülke olarak kullanmak isteyen rejim muhalifi iki İranlının sınırdışı edilmek istenmesiyle ilgili davada Türkiye'yi haksız buldu. Türkiye, toplam 43 bin 500 euro tazminat ödemeye mahkum oldu.



İran vatandaşı Muhsin Abdülkani ve Hamid Karimniya, Türkiye üzerinden Kanada'ya geçmek istemiş; Türkiye de iki İranlıyı sınırdışı etmeye çalışmıştı.



Mahkeme, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin "kötü muamele" ve "başvuru haklarının engellenmesi" gibi maddelerinin ihlal ettiğine hükmetti.



Türkiye, 40 bin euro manevi tazminat ve 3 bin 500 euro mahkeme masrafları olmak üzere, toplam 43 bin 500 euro tazminat ödemeye mahkum oldu.



AİHM, Kıbrıs'ta taşınmaz malları bulunan 18 Kıbrıslı Rum'un mülkiyet davasında da Türkiye'yi haksız buldu.



Mahkeme herhangi bir tazminat belirlemedi, ancak Türkiye'den malların iadesi ya da tazminatlarının verilmesini talep etti

