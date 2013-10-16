AİHM'den Türkiye'ye 'ifade özgürlüğü' cezası

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Mehmet Hatip Dicle'nin 2004 yılında yaptığı şikayetle ilgili olarak Türkiye'nin insan hakları ihlalinde bulunduğuna hükmetti.

AİHM, yazdığı bir makalede hükümeti eleştirdiği gerekçesiyle Türkiye'de mahkum olduğu belirtilen Dicle'nin başvurusuyla ilgili olarak Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) ifade özgürlüğü ile ilgili 10. maddesini ihlal ettiği kararına vardı. Türkiye karar gereği Dicle'ye mahkeme masrafları da içinde olmak üzere 4 bin 500 avro ödeyecek. Dicle yazdığı makalede, bölgede Kürtlerin soykırım ve asimilasyon kurbanı olduklarını iddia etmişti.