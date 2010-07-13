AİHM'den Türkiye'ye iade yasağı çıktı

T24- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), El-Kaide üyesi olduğu gerekçesiyle Türkiye'de mülteci statüsü edinemeyen bir Tunus vatandaşının Ankara tarafından ülkesine iade edilmesini yasakladı.



1996 yılında Suriye üzerinden Türkiye'ye kaçak giriş yapan ve Tunus'ta yasadışı ilan edilen İslami Eğilim Hareketi "Ennahda" üyesi olan Saafi Ben Fraj Dbouba, terörle mücadele birimlerinin 2007 yılında Şanlıurfa'da El-Kaide hücrelerine yönelik operasyonu sırasında yakalanmıştı.



Davacı, Türk hükümetinin kendisine mülteci statüsü vermemesi ve Tunus'a iade kararını 2009 yılında AİHM gündemine taşımış, Strasbourg Mahkemesi de davayı görene kadar geçici olarak iade işleminin durdurtmuştu. Davacı, AİHM'ye gönderdiği savunmasında, Tunus'a aide edilmesi halinde işkence ve kötü muamele göreceğini öne sürmüştü.



Davayı bugün karara bağlayan AİHM, şu anda kaçak yabancılar merkezinde tutulan davacının Tunus'a iade edilmesinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin işkence ve kötü muameleyle ilgili maddesinin ihlali olacağına hükmetti. Türkiye bu madde gereği Tunuslu aktivisti ülkesine iade edemeyecek.



Türk hükümeti bu davada AİHM önünde yaptığı savunmada, davacının El-Kaide üyesi olmakla suçlandığını ve bu nedenle Türkiye'de asayiş ve ulusal güvenlik açısından tehdit oluşturduğunu belirtmişti.