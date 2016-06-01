AİHM’den Türkiye’ye dört yeni mahkûmiyet; 17 kişiye toplam 500 bin TL ödenecek

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) dün incelediği dört ayrı başvuruda da Türkiye’yi mahkûm etti. Kararlar sonucunda Türkiye 17 kişiye toplam 500 bin TL tazminat ödeyecek.

Kararların ilki, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği üyelerinin 2009 yılında Ergenekon ve PKK’ya destek suçlamasıyla tutuklanmalarıyla ilgiliydi. 8 kişinin bu suçlamalarla gözaltına alınmaları ve tutuklanmalarına karşı açtıkları davada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin güvenlik ve özgürlük maddesini ihlal ettiği karara bağlandı. Karara göre, başvuruda bulunan Tijen Mergen, Şükriye Varlık, Perran Yorgancıgil, Belkıs Baǧ, Nursel Gülter, Ayşe Yüksel, Halime Filiz Meriçli ve Fatma Nur Gerçel’e toplam 24 bin avro (yaklaşık 80 bin TL) tazminat ödenecek.

Askerin ölümüne 20 bin TL manevi tazminat

Nokta'da yer alan habere göre, İkinci dava ise askerlik sırasında ölen Ömer Sürer’in ailesinin açtığı davaydı. Askere gitmeden önce sağlık raporu için başvuran fakat sağlığında herhangi bir sorun olmadığına dair rapor verilen 17 yaşındaki Sürer, 29 Şubat 2004’te sabaha karşı üçte nöbet tutarken kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmişti. Ömer Sürer’in annesi ve babası, oğullarının ölümünün ardından 2330 sayılı yasa kapsamında hayatını kaybeden veya yaralanan askerlerinin yakınlarına bağlanan maaştan faydalanmak için Savunma Bakanlığı’na başvurdu fakat başvuruları reddedildi. Ailenin Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nde başvurusu da reddedildi. Dosyayı AİHM’e taşıyan aile, buradaki duruşmada adil yargılama hakkının ihlali nedeniyle toplam 6 bin avro (yaklaşık 20 bin TL) tazminat kazandı.

Karakolda şiddete 50 bin TL tazminat

Görüşülen üçüncü dosya ise 2001 yılında İzmir’de polislerin darp ettiği Ersin Erkuş, Engin Cenğuz ve Sultan Öner’in başvurusuydu. PKK üyesi olduğu şüphesiyle bir kişiyi gözaltına almak için yapılan operasyonda bu üç kişi darp edilirken Sultan Öner daha sonra gittiği karakolda saçlarından sürüklenmiş ve copla saldırıya uğramıştı. AİHM’e başvuran mağdurlardan sadece Sultan Öner’e toplam 13 bin avro (yaklaşık 50 bin TL) ödenmesi karara bağlandı.

Arsa davası AİHM'e taşındı

AİHM’in dün karar açıkladığı son dosya Urfa’da topraklarına el konulan altı kişiyle ilgiliydi. Elektrik nakil hattı yapılması amacıyla, kamulaştırma işlemi gerçekleştirilmeden topraklarına el konulan 6 kişi, daha önce bu uygulamaya karşı açtıkları davayı Türkiye’de kazanmış, fakat Türkiye’deki mahkeme tazminatta yüzde 9 indirime gitmişti. Arsalarının tam değerini devletten alabilmek için davayı AİHM’e taşıyan başvurucular toplamda 107 bin avro (yaklaşık 350 bin TL) tazminata hak kazandı.