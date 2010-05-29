T24 LogoT24 Logo
Dünya

AİHM'den Türkiye'ye ceza

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye'yi 2 bin Avro ödemeye mahkum etti.

29 Mayıs 2010 03:00

T24- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye'yi 2 bin Avro ödemeye mahkum etti. Mahkeme, yasal gözaltı süresinin aşma ile avukatlık hakkından yararlandırmama gerekçesiyle Türkiye aleyhine açılan davada davacıyı haklı buldu.

PKK/KONGRA-GEL üyesi olduğu gerekçesiyle M.Y.hakkında dava açıldı. Davayı görüşen Malatya Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın sorgusu sırasında örgütle bağlantısını kabul ettiğini göz önüne alarak M.Y. hakkında müebbet hapis cezası verdi.


Bunun üzere sanık, "yasal sürenin aşılarak altı gün gözaltında tutulduğu, gözaltı sürecinde kötü muameleye uğradığı ve avukat bulundurma hakkının ret edildiği" gerekçesiyle AİHM'e başvurdu.


AİHM verdiği kararda bir sanığın hakim karşısına çıkarılmadan önce altı gün gözaltında tutulmasının kişinin "özgürlük ve güvenlik hakkı" ile bağdaşmayacağına işaret etti.


Kararda, "yakalanan veya tutulu durumda bulunan herkes hemen bir yargıç veya adli görev yapmaya yasayla yetkili kılınmış diğer bir görevli önüne çıkarılır; kendisinin makul bir süre içinde yargılanmaya veya adli kovuşturma sırasında serbest bırakılmaya hakkı vardır" denildi.

Avukat şartı


Mahkeme kararında, adil yargılanma hakkının yeterince "somut ve etkili" olabilmesi için gözaltı sırasında sanığa bir avukat tutulmasının zorunlu olduğunun altı çizildi.


Kararda, polis sorgusunda avukat aracılığıyla verilmeyen beyanların mahkumiyetin dayanağı olarak kullanılmasının ise "savunma haklarına geri döndürülemez biçimde zarar" vereceği de ifade edildi.


Kararda ayrıca her sanığın "Kendi kendini savunmak veya kendi seçeceği bir savunmacının yardımından yararlanmak ve eğer savunmacı tutmak için mali olanaklardan yoksun bulunuyor ve adaletin selameti gerektiriyorsa, mahkemece görevlendirilecek bir avukatın para ödemeksizin yardımından yararlanabilme" hakkına sahip olduğu da kaydedildi.


AİHM, M.Y.'nin altı gün sorguda kaldığının anlaşıldığını ve avukat tutma hakkının ise ret edildiği gerekçesiyle Türkiye'yi 2 bin Avro ödemeye mahkum etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24