T24 LogoT24 Logo
Gündem

AİHM’den Türkiye’ye bir polis şiddeti cezası daha

Polisin orantısız güç kullanması nedeniyle Türkiye’yi sık sık mahkûm eden AİHM, bu kez 2006’daki KESK eyleminde Ankara’yı haksız buldu

31 Temmuz 2013 14:40

 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun (KESK) 2006’da Ankara’da yapılan bir eylemde, polisin “aşırı şiddet” kullandığı gerekçesiyle açtığı davada KESK’i haklı buldu.

Hürriyet’ten Zeynel Lüle’nin haberine göre, AİHM, KESK’in 30 Mayıs 2006’da Ankara’da gerçekleştirdiği gösteriye karşı polisin ‘aşırı güç kullandığı’na ve olaylarla ilgili Türk makamlarının ‘etkili soruşturma yapmadığına’ hükmetti. KESK’e bağlı sendikalar, 30 Mayıs 2006’da TBMM’de görüşmeleri süren ‘Sağlık Sigortası’ ile ilgili bir basın açıklaması yapmak için toplanmışlar ve bu toplantıya polis müdahale etmişti.AİHM bu müdahaleyi, ‘orantısız güç kullanımı’ olarak değerlendirdi.

AİHM ayrıca, polisin aşırı güç kullanarak müdahale ettiği bu durumun “şikayet edilmesine” rağmen ilgili makamların “etkili bir soruşturma yürütmediği”ne de hükmetti. AİHM, davayı açan KESK üyeleri Hüseyin Gölpınar, Murat İşeri, Abdurrahman Daşdemir ve Fevzi Ayber’e toplam 30 bin Euro tazminat ödenmesini kararlaştırdı.

 

ETİKETLER

aihmbiber gazıpoliskeskankara

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24