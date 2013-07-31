AİHM’den Türkiye’ye bir polis şiddeti cezası daha

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun (KESK) 2006’da Ankara’da yapılan bir eylemde, polisin “aşırı şiddet” kullandığı gerekçesiyle açtığı davada KESK’i haklı buldu.

Hürriyet’ten Zeynel Lüle’nin haberine göre, AİHM, KESK’in 30 Mayıs 2006’da Ankara’da gerçekleştirdiği gösteriye karşı polisin ‘aşırı güç kullandığı’na ve olaylarla ilgili Türk makamlarının ‘etkili soruşturma yapmadığına’ hükmetti. KESK’e bağlı sendikalar, 30 Mayıs 2006’da TBMM’de görüşmeleri süren ‘Sağlık Sigortası’ ile ilgili bir basın açıklaması yapmak için toplanmışlar ve bu toplantıya polis müdahale etmişti.AİHM bu müdahaleyi, ‘orantısız güç kullanımı’ olarak değerlendirdi.

AİHM ayrıca, polisin aşırı güç kullanarak müdahale ettiği bu durumun “şikayet edilmesine” rağmen ilgili makamların “etkili bir soruşturma yürütmediği”ne de hükmetti. AİHM, davayı açan KESK üyeleri Hüseyin Gölpınar, Murat İşeri, Abdurrahman Daşdemir ve Fevzi Ayber’e toplam 30 bin Euro tazminat ödenmesini kararlaştırdı.