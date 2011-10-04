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Dünya

AİHM'den Türkiye aleyhine karar STRASBOURG (A.A)

04 Ekim 2011 16:52

-AİHM'den Türkiye aleyhine karar STRASBOURG (A.A) - 04.10.2011 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), İstanbul'daki NATO zirvesinde düzenlenen gösterilerde polis tarafından kötü muamele gördüklerini iddia eden iki vatandaşın yaptığı şikayet başvurusunda Türkiye'yi haksız buldu. AİHM, ''Türkiye'nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin işkence ve kötü muamelenin yasaklanmasıyla ilgili 3. maddeyi ihlal ettiğine'' hükmetti. Türkiye, AİHM kararı gereği, Serdar Güler ve Savaş Kurtuluş'a kişi başına 9 bin avro maddi tazminat ödeyecek. Ayrıca bu iki kişiye mahkeme masrafı olarak 3 bin avro ödenecek. Şikayet başvurusunda bulunanlar, 29 Haziran 2004 tarihindeki zirvede, polis tarafından haksız yere gözaltına alınarak, kötü muameleye maruz kaldıklarını iddia etmişlerdi.

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