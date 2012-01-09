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Dünya

AİHM'den tarihi karar

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) büyük dairesi, Yukarı Karabağ sorunuyla ilgili iki...

09 Ocak 2012 02:00

T24 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) büyük dairesi, Yukarı Karabağ sorunuyla ilgili iki başvurunun incelenmeye alınmasına karar verdi. 

AİHM'den tarihi kararAİHM'nin büyük dairesinin ileri bir tarihte vereceği karar, Avrupa Konseyi'nin Yukarı Karabağ sorunu yüzünden kavgalı iki ülkesi açısından tarihi önem taşıyor.

AİHM'nin ilgili dairesi daha önce 2010 yılında Azerbaycan'dan altı kişinin yaptığı ortak başvuru ile Ermenistan'dan yapılan bir başvurunun, davaların karışık ve zor olması nedeniyle büyük dairenin karar vermesi için kendi yetkisinden feragatte bulunmuştu.

Söz konusu başvurularla ilgili, Azerbaycan ve Ermenistan devletleri, üçüncü taraf olarak davalara müdahil olarak katılma talebiyle AİHM'ye başvurmuştu.

Azerbaycan'dan yapılan başvurularda, 1992 yılındaki Yukarı Karabağ sorunu sırasında evleri ve topraklarını terk etmek zorunda kalan altı kişi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin mal ve mülkiyetin korunması, etkili başvuru hakkı, aile ve özel yaşamın korunması ve ayrımcılığın yasaklanmasıyla ilgili maddelerin Ermenistan tarafından ihlal edildiğini görüşünü dile getirmişlerdi.

Ermenistan'dan yapılan bir başvurudaysa yine aynı gerekçelerle Azerbaycan'ın insan hakları ihlalinde bulunduğu iddia edilmişti.



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