-AİHM'den Soros'a kötü haber STRASBOURG (A.A) - 06.10.2011 - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), ünlü işadamı George Soros'un yaptığı şikayet başvurusunda Fransa'yı haklı buldu. Soros, 1988 yılında Societe Generale isimli Fransız bankasının hisselerinin devri sırasında önceden haber alarak borsada manipülasyon yaptığı suçlamasıyla mahkum olmuştu. Ünlü işadamı, ''borsa manipülasyonu'' (insider trading) suçlamasıyla 2007 yılında 940 bin avro para cezasına çarptırılmasının ardından AİHM'e başvurmuş, ''Fransa'da adil yargılanmadığı ve kendisine isnat edilen suçla ilgili olarak Fransız yasalarının açık ve net olmadığı'' iddiasında bulunmuştu. AİHM, Soros'un başvurusuyla ilgili olarak Fransa'nın insan hakları ihlalinde bulunmadığına hükmetti. Ünlü işadamının avukatları, para cezasından çok müvekkillerinin ismini temize çıkartma ve prestiji için bu tür bir başvuruda bulunmayı tercih ettiği yolunda savunmada bulunmuştu.