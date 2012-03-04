AİHM'den özel hayat incelemesi

T24- Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ilk kez, Ergenekon davası tutuklu sanığı Levent Bektaş’ın başvurusu üzerine, iddianamede “özel hayatın korunup korunmadığı”nı inceleme kararı aldı.

Hürriyet'te Zeynel Lüle imzalı habere göre, AİHM, Ergenekon davasının tutuklu sanığı gazeteci Tuncay Özkan’la ilgili geçen ay verdiği “ara karar” gibi iç tüzüğe aykırı olmasına rağmen, “iç hukuk yolu tükenmeden” davanın diğer 2 sanığı emekli Binbaşı Levent Bektaş ve emekli Albay Mustafa Levent Göktaş’ın da başvurularını “ara kararla” sonuçlandırdı.

AİHM, her 2 davacıyla ilgili kararında, Ergenekon davasıyla ilgili Ankara’dan gönderilen ayrıntılı bilgilere yer verdi. Mahkeme, soruşturma kapsamında, Poyrazköy’de ele geçirilen mühimmata ilişkin olarak 22 Nisan 2009’da tutuklanan emekli Binbaşı Levent Bektaş’ın başvurusu hakkında “ilk kez” iddianamede özel hayatı ve aile hayatını ilgilendiren telefon görüşmelerine yer verilmesi ve bunun basın yoluyla yayılması nedeniyle “insan hakları ihlali olup olmadığı”nın incelenmesine karar verdi.

AİHM, “özel hayatın ve aile hayatının korunması”nı güvence altına alan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 8’inci maddesinin ihlal edilip edilmediğini Ankara’dan ayrıntılı bilgi aldıktan sonra değerlendirecek. Strasbourg Mahkemesi, ‘tutukluluk süresi’ ile bu sürenin uzunluğu konusundaki kanuni itiraz yolunun etkin olarak kullandırılmadığı yolundaki başvurunun da Ankara’ya yönlendirilen soruların cevaplarının alınmasından sonra değerlendirileceğini kaydetti.

AİHM, Göktaş’ın da, tutukluluk süresi ve bu süreye itirazı konusunda kanuni yolları etkin olarak kullanamadığı yönündeki başvurusunu değerlendirecek. Bunun için Ankara’ya yönelttiği soruların cevabını bekleyecek.

Tutuklamalar yasaya uygun

AİHM, Tuncay Özkan’ın başvurusuna benzer bir kararı, Bektaş ve Göktaş için de aldı. Her iki davacının suç işlediklerine yönelik makul sebeplerin olmamasına rağmen haksız olarak tutuklandıkları yönündeki itirazlarını reddetti. AİHM davacıların tutuklanmaları ile ilgili kararın makul sebeplere dayanarak verildiğinin saptandığını kaydetti. Bu bağlamda yakalama ve tutuklama kararının ‘yasalara uygun’ olduğunu belirtti. AİHM, Göktaş’ın, yargı sürecinin uzunluğu ile mahkemenin tarafsızlığına yönelik 2 ayrı başvurusunu da reddetti. 2 yıl 11 ay olan yargı sürecinin, hiçbir işlem yapılmadan geçirilmediğini belirterek, yargı sürecinin uzunluğunu reddeden AİHM, mahkemenin tarafsızlığına yönelik itirazı da, bu aşamada değerlendiremeyeceğini kaydetti.

Ankara’ya 5 soru

AİHM, Ankara’ya, Bektaş için 3, Göktaş için ise 2 soru göndererek yanıtlanmasını istedi. AİHM Ankara’dan, her iki davacının ‘incelemeye’ alacağı itirazları konusunda ‘ihlal’ olup olmadığı konusunda ayrıntılı bilgi verilmesini istedi. AİHM Ankara’ya, Bektaş için 4 Haziran 2012, Göktaş için 10 Nisan 2012’ye kadar süre verdi. Bektaş ve Göktaş 10 Eylül 2010’da AİHM’e başvurdu. Göktaş’ın Ocak 2009, Bektaş’ın ise Nisan 2009’dan beri tutuklu oldukları belirtilen başvuruda, davacıların tutukluluk süresinin ve davanın uzunluğu ile tarafsız olmayan mahkemelerde yargılanması şikâyet konusu yapıldı. Bektaş ayrıca, “özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği” gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ihlal edildiğini belirtti.