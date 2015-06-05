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Dünya
Deutsche Welle

AİHM'den ötanazi kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Fransa'da uzun süredir komada olan Vincent Lambert'e yaşam desteğinin kesilmesine karar verdi.

05 Haziran 2015 15:41


Fransa'da en yüksek merci olan Anayasa Konseyi, geçen yıl haziran ayında doktorların Vincent Lambert'in suni beslenmesine son verilmesi yönündeki kararını onaylamıştı.

Ancak karar hastanın ailesini ikiye böldü. Lambert'in eşi ve 5 kardeşi kararı desteklerken, anne-babası ve iki kardeşi karara karşı çıkarak durumu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşımıştı.

38 yaşındaki Vincent Lambert 2008 yılında geçirdiği motosiklet kazasının ardından komaya girmişti.

Lambert'in durumu Fransa'da ölüm yardımıyla ilgili tartışmaları da yeniden alevlendirdi. Fransa Ulusal Meclisi mart ayında iyileşemeyecek durumda olan hastaların belirli durumlarda ölüm yardımı alabilmesini öngören yasada değişiklik yapmıştı. Katolik, Protestan kiliseleri ile Yahudi ve Müslüman cemaatleri, bu gelişmeye sert biçimde tepki göstermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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